«الغويل»: «حفتر» لا يزال يحاول ابتزاز الحكومة

زعم حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، لا يزال يحاول ما وصفه بـ«ابتزاز» الحكومة، وفقا لتعبيره.

وقال الغويل، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «فبراير» الناطق الإعلامي لما يسمى «ثوار فبراير»: “يحاول «حفتر» أن يضغط ويضع شخصية هو يريدها، وهذا يقابله ضغط من الجهة الأخرى، ومن الواضح أنهم لم يصلوا إلى اتفاق يرضي الجميع”، على حد زعمه.

وأضاف “المشكلة الأكبر، أنه حتى لو قبل «حفتر» بوزير دفاع أو قبل بهذه الحكومة، هل هو فعلا مستعد لأن يتخلى عن منصبه الذي حافظ عليه على مدى الـ6 سنوات الماضية، بل أصر أنه لن يقبل بحكومة مدنية، تكون فوق الجيش”، بحسب ادعائه.

وتابع “الأطراف الأخرى من المناطق المختلفة وخاصة طرابلس وما حولها التي دفعت ثمنا كبيرا، من الدماء، هل سيقبل هؤلاء بكل شيء يريد أن يفعله الدبيبة؟، فالأمم المتحدة تقول إن هناك أكثر من 200 ألف شخص شردوا”، وفقا لحديثه.

واستطرد “هذه أمور حقيقية، وأنا أرجو للرجل التوفيق وأن تتحسن الأمور، وهو يتكلم بعقلانية، ولكن الأمر الآن هو أمر واقع –في إشارة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة-“.