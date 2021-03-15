القيادة العامة: عملية حي الشارب في أوباري إستهدفت قيادي بتنظيم داعش

ليبيا- أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا صحفيًا بشأن تنفيذ عدد من المهام والواجبات العسكرية والأمنية، تابعته بكافة تفاصيله وتنقله صحيفة المرصد.

وأشار البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري إلى قيام مجموعة عمليات المهام الخاصة بعملية نوعية في حي الشارب في أوباري فجر الأحد، استهدفت القيادي بتنظيم داعش الإرهابي محمد ميلود محمد المكنى أبو عمر، أحد أبرز القيادات في سرت إبّان السيطرة عليها عام 2015.

وأضاف البيان أن أبو عمر قاد عمليات إرهابية أبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي؛ إذ أصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، ومن ثم عاد إلى سرت بعد شفائه من الإصابة، ليتلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم.

وأشار البيان إلى أن هذا الإرهابي يرتبط بعلاقة قوية مع أمير التنظيم في ليبيا، وهو أبو معاذ العراقي الذي قتل في سبها بعملية عسكرية قامت بها القوات المسلحة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ليقتل فيها إلى جانبه قادة من تنظيم داعش الإرهابي ويعود بعدها أبو عمر إلى أوباري.

وأوضح البيان أن عودة هذا الإرهابي أتت بعد أن أصبح واليًا للتنظيم في شمال إفريقيا إثر هزيمة داعش في سرت، حيث قام بتشكيل خلية إرهابية في أوباري للقيام بعمليات إرهابية، فيما اجتمع في العام 2019 مع مهدي دنقو أبو البركات، ومن ثم ذهب إلى مرزق للقاء العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي.

واختتم البيان بالإشارة إلى ارتباط أبو عمر بعلاقة مع أبو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش الإرهابي في مالي والنيجر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية