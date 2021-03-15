ضبط 100 ألف قرص مخدر في منطقة تيجي

ليبيا- قام أعضاء مكتب التحرّي التابع لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة نالوت بضبط شخص بحوزته 100 ألف قرص مخدر.

وزارة داخلية الوفاق كشفت في بيان صحفي تابعته صحيفة المرصد أن الكمية المضبوطة تم العثور عليها في المركبة الخاصة لهذا الشخص بمنطقة تيجي، مبينًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة لإتمام الإجراءات.

وأشادت الوزارة في بيانها بكافة الجهود التي يبذلها مدير ومنتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لمحاربة هذه الآفة، وضبط جميع من يقوم بالترويج ونشرها داخل المجتمع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية