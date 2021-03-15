«مكافحة الأمراض»: 1087 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 919 شخصا ووفاة 16 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد 14 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (353).

واستلم المركز عدد (6067) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1648) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1975) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (512) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (336) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (337) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (343) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (158) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (145) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (174) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (21) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (32) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (14) عينة، مختبر مستشفى تراغن عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (215) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4980) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1087) عينة موجبة لفيروس كورونا (810 جديدة + 277 مخالطة)، بينما بلغت نسبة الحالات الموجبة (18 %)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 443 حالة جديدة

عدد 90 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 16 حالة جديدة

عدد 81 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

4.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

5.جادو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 12 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

8.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

9.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

10.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

11.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

12.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

13.الماية

عدد 7 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 16 حالة جديدة

عدد 23 حالة مخالطة

15.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 10 حالة جديدة

17.الزاوية الغرب

عدد 23 حالة جديدة

18.المعمورة

عدد 14 حالة جديدة

19.اسبيعة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

20.قصر بن غشير

عدد 4 حالة جديدة

21.الزاوية المركز

عدد 30 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

22.العزيزية

عدد 2 حالة جديدة

23.العربان

عدد 2 حالة جديدة

24.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

25.سوق الخميس امسيحل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

26.الجفرة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

27.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

28.القواليش

عدد 1 حالة جديدة

29.سبها

عدد 48 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

30.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.البوانيس

عدد 3 حالة جديدة

32.الغريفة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

33.بنت بيه

عدد 5 حالة جديدة

34.نالوت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

35.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

36.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

37.البريقة

عدد 3 حالة مخالطة

38.ككلة

عدد 3 حالة جديدة

39.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

40.مزدة

عدد 11 حالة جديدة

41.الحوامد

عدد 8 حالة جديدة

42.غريان

عدد 48 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

43.صبراته

عدد 7 حالة جديدة

44.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

45.وازن

عدد 4 حالة جديدة

46.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

47.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 919 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 734 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في اجدابيا

3.عدد 25 حالة في نالوت

4.عدد 8 حالات في وازن

5.عدد 6 حالات في غريان

6.عدد 58 حالة في مصراته

7.عدد 2 حالة في الكفرة

8.عدد 5 حالات في زليتن

9.عدد 26 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 50 حالة في سبها

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في اجدابيا

2.عدد 1 حالة في طبرق

3.عدد 2 حالة في الحرابة

4.عدد 1 حالة في مسلاته

5.عدد 1 حالة في مصراته

6.عدد 1 حالة في الكفرة

7.عدد 1 حالة في الخمس

8.عدد 6 حالات في سبها

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 146080

2.الحالات النشطة : 10981

3.المتعافين : 132697

4.الوفيات : 2402