التيجاني يكشف عن برنامج العمل المقبل لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

ليبيا – صرح وزير الداخلية الجديد خالد التيجاني للمرة الأولى بعد اجتماع وزراء حكومة الوحدة الوطنية مع رئيسها عبد الحميد الدبيبة بشأن العمل المقبل لوزارته.

التصريح الذي نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية وتابعته صحيفة المرصد، أشار فيه التيجاني إلى أن برنامج العمل الذي سيقوم به هو جمع كافة مكـونات وزارة الداخلية شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وسيعطي حق الشرطي ومنتسبي الوزارة ماديًا ومعنويًا.

وأضاف التيجاني أنه سيتم وضع آلية جمع كافة التسميات بالوزارة، وسيعتمد على نظام المحافظات بالمدن الليبية، من خلال قوة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة، مع العمل على وقف ومحاربة الجريمة وتقديم المجرمين للمثول أمام العدالة لنيل عقابهم الذي يستحقونه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية