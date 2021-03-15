«عتيقة»: أرجو ألا تؤثر المجاملات والوشوشات على الفيض الغامر لحكومة الوحدة الوطنية

أكد المحامي جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، أنه يتمنى ألا يبدد الفيض الغامر لحكومة الوحدة الوطنية، المجاملات النفعية.

وقال عتسقة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذا الفيض الغامر لحكومة الوحدة الوطنية رصيد نرجو ألا تبدده مجاملات الوشوشات والمجاملات النفعية”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، ستنعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأضاف بليحق: “ستشهد جلسة اليوم حضور دولي موسع ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين سيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع “كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي”.