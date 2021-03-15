بدء الجلسة الثانية من الجولة الثامنة للجنة (5+5) في سرت

انطلقت اليوم الاثنين بمقرها الدائم بمدينة سرت، فاعليات الجلسة الثانية من الجولة الثامنة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور المراقبين الدوليين المكلفين من الأمين العام للأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر 2020.

وكانت هذه اللجنة قد كلّفت بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والاشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن واعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.