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العريبي: التفكير في إعادة دمج الميليشيات بالمؤسسة العسكرية خطأ فادح

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي فايز العريبي إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمفردها غير قادرة على القيام بتفكيك المليشيات وجمع السلاح.

العريبي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أضاف أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يعمل على تنفيذ هذه الخطة بكل صرامة.

وتوقع العريبي أن يشرف المراقبون الدوليون على العملية، خاصة أن هذه المليشيات ارتكبت الكثير من الجرائم، وأنه من الخطأ التفكير في إعادة دمجها في المؤسسة العسكرية، والتي لها قوانينها وقواعدها المحددة التي تتناقض مع السلوك الذي تأسست عليه المليشيات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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