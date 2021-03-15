وصول نواب المنطقة الغربية إلى طبرق (فيديو)

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، لحضور جلسة أداء اليمين القانونية.

وكان في استقبال النواب بالمطار، نائب رئيس ديوان مجلس النواب وعميد بلدية طبرق وآمر المنطقة العسكرية طبرق.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، قد أكد أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية ستنعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مشيرا إلى أن الجلسة ستشهد حضور دولي موسع، وحضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين سيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.

كما ستشهد الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم بالإضافة الى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

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