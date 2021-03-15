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قنصلية ليبيا بتونس تنهي أزمة مواطن صدم عدة سيارات نتيجة لمرضه المفاجيء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

من خلال متابعة القنصل العام الليبي بتونس، فاضل القريو لأحوال المواطنين الليبين المتواجدين على الأراضي التونسية، تبين له وقوع حادث مروري لمواطن ليبي اثناء قيادته لسيارته واصطدم بمجموعة من السيارات، نتيجة لهبوط مفاجئ لمستوى السكر في الدم للمواطن.

أضاف بيان للقنصل: “سارع فاضل بأن تكون القنصلية أول الحاضرين مع المواطن والوقوف معه من أجل حلحلة هذه الإشكالية وقفل القضية مع الجهات التونسية والعودة به في نفس اليوم إلى بيته”.

كانت الرقابة الإدارية قررت وقف المراقب المالي السابق بقنصلية ليبيا بتونس نوري امبية، بعدما اتضح أنه لم يسجل إيرادات 7 سنوات، وعندما استلم القنصل فاضل القريو قام بفتح حساب للإيرادات حيث بلغت في 3 أشهر فقط 180 ألف دينار تونسي، وسيتم بحسب هيئة الرقابة الإدارية، فتح تحقيق مع القناصل السابقين لمعرفة أين ذهبت إيرادات القنصلية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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