قنصلية ليبيا بتونس تنهي أزمة مواطن صدم عدة سيارات نتيجة لمرضه المفاجيء

من خلال متابعة القنصل العام الليبي بتونس، فاضل القريو لأحوال المواطنين الليبين المتواجدين على الأراضي التونسية، تبين له وقوع حادث مروري لمواطن ليبي اثناء قيادته لسيارته واصطدم بمجموعة من السيارات، نتيجة لهبوط مفاجئ لمستوى السكر في الدم للمواطن.

أضاف بيان للقنصل: “سارع فاضل بأن تكون القنصلية أول الحاضرين مع المواطن والوقوف معه من أجل حلحلة هذه الإشكالية وقفل القضية مع الجهات التونسية والعودة به في نفس اليوم إلى بيته”.