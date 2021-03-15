قنصلية ليبيا بتونس تنهي أزمة مواطن صدم عدة سيارات نتيجة لمرضه المفاجيء

من خلال متابعة القنصل العام الليبي بتونس، فاضل القريو لأحوال المواطنين الليبين المتواجدين على الأراضي التونسية، تبين له وقوع حادث مروري لمواطن ليبي اثناء قيادته لسيارته واصطدم بمجموعة من السيارات، نتيجة لهبوط مفاجئ لمستوى السكر في الدم للمواطن.
أضاف بيان للقنصل: “سارع فاضل بأن تكون القنصلية أول الحاضرين مع المواطن والوقوف معه من أجل حلحلة هذه الإشكالية وقفل القضية مع الجهات التونسية والعودة به في نفس اليوم إلى بيته”.
كانت الرقابة الإدارية قررت وقف المراقب المالي السابق بقنصلية ليبيا بتونس نوري امبية، بعدما اتضح أنه لم يسجل إيرادات 7 سنوات، وعندما استلم القنصل فاضل القريو قام بفتح حساب للإيرادات حيث بلغت في 3 أشهر فقط 180 ألف دينار تونسي، وسيتم بحسب هيئة الرقابة الإدارية، فتح تحقيق مع القناصل السابقين لمعرفة أين ذهبت إيرادات القنصلية.
أضف تعليقـك