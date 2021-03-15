رئيس وأعضاء حكومة الوحدة يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وكان المجلس الرئاسي قد قام صباح اليوم الاثنين، بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية نالت منح الثقة خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي بأغلبية 132 صوتاً.