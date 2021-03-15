عقيلة صالح: حان الوقت لنتسامح في ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد.

وقال صالح، في كلمة له عقب أداء الدبيبة وأعضاء حكومة الوحدة لليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، :”أعلن ميلاد حكومة جديدة لخدمة ورعاية الليبيين، حان الوقت لنتسامح في ليبيا، علينا أن نبدأ ببناء الدولة الليبية بعد تحقيق الأمن في البلاد، حان الوقت للمصالحة الوطنية وبناء الوطن وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تهميش”.

وطالب صالح، حكومة الوحدة بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة وإخراج المرتزقة من ليبيا، والعمل لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.

كما أكد صالح، على ضرورة التركيز على تحقيق الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار، قائلا :”نريد دولة ديمقراطية تحترمها كافة دول العالم”.