عقيلة صالح: حان وقت المصالحة وبناء دولة بعملية انتخابية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه حان الوقت لـ«تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع الى المستقبل وبناء دوله بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره».

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لأداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية، في طبرق، اليوم الإثنين: «الآن يتم قسم اليمين الدستورية طبقا لنص المادة ٢٥ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ الأول من أغسطس 2011، وقد أنجزنا التزاما دستوريا وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية».

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