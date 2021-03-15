بحضور أمميّ.. انطلاق اجتماع لجنة “5+5” في سرت

أفاد مراسل “218” أن اجتماع وفدي اللجنة العسكرية “5+5″والبعثة الأممية قد انطلق، صباح اليوم الاثنين، في مقر الاجتماع المحدد للجنة بمدينة سرت.

وتناقش لجنة “5+5″، في هذه الجولة، مسألة وجود المرتزقة في ليبيا واستحقاقات المسار العسكري المُلحّة مُتمثّلة في “جمع السلاح المبعثر، وكفّ التدخلات الخارجية، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة”.

وسبق أن التقى الوفدان، بشكل مباشر دون ميسر حوارات أو جهة ثالثة محايدة؛ وتوصلّا إلى جملة تفاهمات نظرية، يُقال عنها إنها مُشجّعة لمرحلة قادمة تكون خالية من قعقعات السلاح، وتهيئ الفرصة لقدوم أشهر من الهدوء، قبل انتخابات منتظرة في 24 ديسمبر.

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