المنفي: الحكومة ستعمل على حل المشكلات المعيشية.. وسنكون نواة للمصالحة

تمنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة بسيطة التي أمامها، وهي من ثمانية إلى تسعة أشهر، معقبا: «هناك عدة أمور على الحكومة إنجازها، أولها حل المشكلات المعيشة، وسيكتب لها النجاح لو شعر المواطن بتحسن الخدمات ولو بجزء بسيط، مثل السيولة النقدية وأزمة الكهرباء.

وأكمل: «نأمل من رئيس الوزراء والوزراء على تهيئة المناخ المناسب حتى نصل إلى النقطة الأساسية وهي الانتخابات العامة في 24 ديسمبر»، حسب كلمة عقب أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، اليوم الإثنين.

وأشار إلى نقطة المصالحة الوطنية والتأسيس لها، قائلا: «لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة يسلم فيها الشعب أمانته، وينتخب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية».

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