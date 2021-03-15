“ملفات شائكة تنتظرها”.. حكومة الوحدة تؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب في طبرق

أخبار ليبيا24

أدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره المؤقت في طبرق بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وتوالت الحكومة بدءًا من رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونابيه والوزراء جميعا على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور.

وجرى أداء اليمين الدستوري في حضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، والذين سبق وأن أدوا اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس.

وستدير حكومة الوحدة، التي تضم نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرًا و6 وزراء دولة، المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وستحل الحكومة الموحدة مكان حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج والحكومة الليبية “المؤقتة” في بنغازي برئاسة عبد الله الثني.

وينتظر أن تعمل حكومة الوحدة على عدة ملفات شائكة أولها التمهيد لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها في الـ24 من ديسمبر 2021 وتوحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية والتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتحسين الوضع المعيشي للشعب الليبي.