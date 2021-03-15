بوسبيحة: قسم الوزراء اليوم منافي لمبدأ المصالحة الوطنية

انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه الصيغة التي أدى بها الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “كل من قسم اليوم بالمحافظة على أهداف نكبة فبراير. فقسمه يحمله وزر ما حصل فى ليبيا من دمار وخراب وهذا القسم منافى لمبدأ المصالحة الوطنية.. اللهم إنى ابرأ إليك من هذا القسم. ومن يعمل به”.

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وأضاف بوسبيحة “اليوم قد نجح حزب الشيطان برنار ليڤى فى تحقيق أهداف النكبة التخريبية ولكن أمر الله يقضى بخسارة حزب الشيطان ولو طال الزمن فلله الأمر من قبل ومن بعد”

وختم بوسبيحة بالقول “لايفوتنى أن أحيي اليوم المشير خليفة حفتر الذى رفض هذا القسم ولو أننا مختلفون معه بانضمامه إلى نكبة فبراير”.