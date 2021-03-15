ملف التصدي لخطر “كورونا” في رأس أولويات “الدبيبة”

تقرير 218

يضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ملف “كورونا” على طاولة الحكومة، حيث أصدر قرارًا يحمل الرقم 2 والذي يقضي بإلغاء اللجنة العليا لمجابهة “كورونا” التي شكلتها حكومة “الوفاق”.

تحركات “الدبيبة” صاحبها منشور لوزير الصحة في حكومته على الزناتي، يؤكد أن الأولوية في المرحلة القادمة تتلخص في التعامل مع جائحة “كورونا” وتقوية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الجنوبية والمتباعدة والنهوض بالنظام الصحي الوطني ليعمل كمنظومة متكاملة لصياغة حالة تعافي للنظام الصحي.

وشدد منشور وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية؛ على الأخذ بعين الاعتبار، كون المرحلة، الآن، تفرض اتخاذ إجراءات صارمة لإدارة الأزمة تستوجب من الكوادر الطبية والطبية المساعدة مضاعفة الجهود؛ لإعادة السيطرة على القطاع الصحي ووضع عربة قطاع الصحة على الطريق، بحسب وصف الوزير، الذي شدّد على أن تولي المناصب الإدارية والقيادية في كافة مستويات القطاع سيكون وفقًا لمعايير الجودة والأفضلية، وأن النظر لأي اعتبارات غير فنية.

وشدّد الوزير، في منشوره الذي حمل الرقم 2، على ضرورة التقيّد بساعات الدوام والتقيد بالإجراءات الإدارية بالشكل القانوني الصحيح، وتسهيل عمل الرقابة الإدارية.

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