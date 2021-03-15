المنفي: نسعى لتكوين نواة للمصالحة الوطنية للوصول للانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السعي لتكوين نواة للمصالحة الوطنية في ليبيا للوصول للانتخابات.

وقال المنفي في كلمته أمام مجلسة النواب خلال جلسة أداء رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية في مدينة طبرق لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة ينتخب من خلاله الشعب من يمثله سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وأضاف المنفي أن أمام الحكومة الجديدة مهام جسيمة ونتمنى لها التوفيق مؤكدا أن هذا اليوم هو بداية نصر لليبيين ومرحلة جديدة في تاريخهم

وبين المنفي أن مشكلة توفير السيولة المالية وأزمة الكهرباء وكورونا يجب أن تكون على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية