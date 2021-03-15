تعليقا على آداء حكومة الدبيبة اليمين القانوني.. الأمين: القسم يكون بالإخلاص للوطن لا لفبراير وسبتمبر وديسمبر

ليبيا – علق المرشح السابق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية فضيل الأمين رئيس مجلس التطوير الإقتصادي على قيام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزرائه بالتعهد بالمحافظة والإخلاص لـ”أهداف ثورة السابع عشر من فبراير “.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” قال :”لم أسمع أن أقسم مسؤول فرنسي على الإخلاص لمبادئ الثورة الفرنسية ولا مسؤول أمريكي على الإخلاص لمبادئ الثورة الأميركية”.

وأضاف:”القسم يكون بالإخلاص للوطن، البلاد، الأرض والدستور والمبادئ التي تقوم عليها الدولة،لا لمبادئ سبتمبر ولا ديسمبر ولا فبراير ،فالثورة حالة والدولة هي الأساس”.

يُشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد أدت اليمين الدستورية اليوم الإثنين أمام مجلس النواب بمدينة طبرق وكان نصه :” أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصًا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير وأن احترم الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية