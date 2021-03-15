المستشار صالح : أنجزنا التزاما دستوريا لتمكين حكومة الوحدة من مباشرة مهامها

بعد أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم أنجزنا التزاما دستوريا وخطوة أساسية لتمكين الحكومة من مباشرة عملها والبدء في مهامها.

وشدد صالح على ضرورة بناء الدولة عبر عملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، مشيرا إلى أن بناء مؤسسات الدولة هي المرحلة الأهم في هذه المرحلة.

وقال المستشار صالح أيضا إن ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات من الانقسام والتشظي، داعيا إلى التصافح والتسامح لبناء الدولة دون إقصاء أو تهميش.

مشيرا إلى أن هذه اللحظة هي ميلاد لحكومة واحدة تجمع الليبيين وتقوم على خدمتهم ورعايتهم، وتضع المصالح العليا ومصالح الفقراء بعين الاعتبار.

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