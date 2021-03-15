أعربوا عن استبشارهم بالسلطة الجديدة.. أهالي معتقلي رموز النظام السابق يطالبون بإطلاق سراحهم

أخبار ليبيا24

أدى العشرات من أسر المحتجزين على خلفية أحداث ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 وقفة أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت للمطالبة بضرورة إطلاق سراحهم فورًا.

أتى ذلك في وقت تعقد فيه اللجنة العسكرية “5+5″ والبعثة الأممية اجتماعًا جديدًا حول اتفاق وقف اطلاق النار، كما أتت الوقفة في وقت تؤدي فيه حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستوري أمام مجلس النواب في مقره المؤقت بطبرق.

وأعرب أهالي المحتجزين، في بيان مسجل، عن استبشارهم بالسلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة، مؤكدين أن إخراج المحتجزين خطوة أساسية لرأب الصدع بين الليبيين.

وأكد البيان، على أن المعتقلين هم أبناء العديد من القبائل الليبية ويشكلون جزءًا جوهريًا من النسيج الوطني الاجتماعي.

كما أكد أن المعتقلين ينتمون إلى المؤسسات السيادية والشعبية، والإفراج عنهم سيساهم في تعزيز سمعة الدولة الليبية.

ورفع الأهالي، صور لعدد من المعتقلين بالسجون، كما رفعوا عدد من اللافتات للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وجاء في البيان: “إن مصداقية السلطات الليبية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة، بالإضافة إلى مجلس النواب ولجنة إعداد الدستور والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات، تعتمد على إجراء إجراءات عاجلة وشاملة لإثبات حسن النية مثل الإفراج عن المعتقلين”.

وأضاف: “إننا كعوائل وقبائل ومدن نملك موقفًا وطنيًا واضحًا لدعم العملية السلمية الوطنية، ولكن إن بقاء انبائنا في السجون سيجعل هذا الدعم محل تساؤل، وسيدفع الكثير منّا على اتخاذ مواقف قد يراها البعض سلبية تجاه عمل السلطات الجديدة ومجلس النواب”.

وقال البيان: “إن قيام السلطات الجديدة بتنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب سيحل مشكلة المعتقلين برمتها”.

وأعرب الأهالي، في بيانهم، عن شكرهم للقيادات الوطنية من جميع الأطراف والناشطين الحقوقيين والشخصيات الدولية في بعثة الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأجانب الذين عبروا عن أملهم في إطلاق سراح المعتقلين في هذه المرحلة السياسية الجديدة.

ودعا الأهالي، المدن الليبية التي “تضم في نطاقها سجون المعتقلين على خلفية أحداث 2011 إلى السعي معنا في إطلاق سراحهم من أجل بناء الثقة وتجاوز الأحقاد واستعادة السلم الوطني والسيادة الوطنية”.