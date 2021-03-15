أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه بدء صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.

وأعرب الدبيبه بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن سعادته بما شهدته مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات.

وأدى اليوم الإثنين رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس ادولة.