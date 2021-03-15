بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا

مع آداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أصبحت نجلاء المنقوش أول امرأة ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية بعد أن أدت مع باقي أعضاء الحكومة اليمين.

وفي وقت سابق الإثنين، أدى دبيبة وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام المجلس في طبرق. وجاء نص اليمين كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

وإلى جانب وزيرة الخارجية في حكومة دبيبة، أقسم اليمين أربع نساء أخريات لشغل حقائب وزارية، في الحكومة الجديدة التي تتكون من 35 وزيرا ووزيرة.

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والوزيرات الجديدات هنّ: حليمة ابراهيم عبدالرحمن للعدل، ووفاء أبو بكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي عثمان اوكي للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود الطرمال للدولة لشؤون المرأة.

يشار إلى أن المنقوش هي رابع وزيرة للخارجية في المنطقة العربية،حيث كانت الأولى هي الموريتانية الناهة بنت حمدي ولد مكناس من 2009 إلى 2011، والثانية هي الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع، أما الثالثة فهي السودانية أسماء محمد عبد الله.

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