المنفي: على الحكومة تهيئة المناخ المناسب للوصول إلى الانتخابات الوطنية

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حكومة الوحدة بعد تأدية اليمين الدستورية، بتهيئة المناخ المناسب للوصول إلى النقطة الأساسية، وهي الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

مشيرا إلى أهمية المصالحة الوطنية والتأسيس لها، والسعي إلى تكوين نواة لها، ليتمكن الشعب من انتخاب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمنياته بالتوفيق لحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة الثمانية أشهر التي هي أمامها، مؤكدا أن هناك عدة أمور على الحكومة إنجازها، أولها حل المشكلات المعيشية، مبينا أن نجاحها يتوقف على شعور المواطن بتحسن الخدمات ولو كان بجزء بسيط، مثل السيولة النقدية وأزمة الكهرباء.

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