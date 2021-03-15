الفارسي: قرار الدبيبة بإيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية خطوة باتجاه مكافحة الفساد

ليبيا – أكد يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار، أن ليبيا من بين العشر دول الأكثر فسادًا على مستوى العالم.

القارسي أشار في تصريح بصحيفة “الاتحاد” إلى أن هذا يعتبر مؤشرًا خطيرًا في ضوء ما واجهه المواطن الليبي طيلة السنوات الماضية، من تردي الخدمات والأوضاع المعيشية الصعبة، نتيجة إهدار المال العام وسرقة أموال الدولة.

وأوضح أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة حسابات جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة مؤقتًا، إضافة إلى الشركات العامة، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية موفقة.

كما أكد أنها خطوة تحسب لرئيس الحكومة من أجل مكافحة الفساد المستشري في هذه المؤسسات والإبقاء على الباب الأول من الميزانية، والذي يشمل المرتبات لأنه يعتبر مهمًا للمواطن الليبي، والذي لا يمكن الاستغناء عنه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية