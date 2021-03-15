“الجزيرة القطرية”: سلاح الجو المصري شن ضربات في أوباري الليبية

واصلت قناة الجزيرة القطرية شنها الحملات الإعلامية ضد القوات المسلحة العربية الليبية، محاولة توريط مصر عبر بث ادعاءات مزيفة تجاه عملية الجيش الوطني الليبي في منطقة أوباري، والتي استهدف خلالها عناصر خطرة من تنظيم داعش الإرهابي.

وساقت القناة “المعروف عنها دعمها للمليشيات المسلحة في ليبيا ودائمة استضافتهم عبر أثيرها”، من خلال شاشتها أمس الأحد تقريراً، قالت خلاله إن “ليبيا تنشغل هذه الأيام بترتيب نقلتها إلى دولة المؤسسات، لكن في هذا التوقيت تحاول تفاعلات الميدان خطف الأضواء”.

وزعمت القناة القطرية الداعمة للفوضى داخل ليبيا، أن “قوات (المشير خليفة) حفتر تتباهى بما صنعت فجرا في ثاني أكبر مدن الجنوب أوباري، فقد تبنت هجوما على منزل بحي سكني هناك، تزامنا مع اقتحامها المنطقة وخطفها شبانا من قبائل الطوارق”.

وأوردت القناة القطرية ضمن تقريرها حديث المتحدث باسم الجيش الليبي، محاولة إثارة الشكوك حوله بمزاعم غير حقيقية، قائلة: “يتحدث الناطق باسم قوات حفتر عما يصفها عملية نوعية أدت لاعتقال من قال إنه قيادي في تنظيم الدولة، يدعى محمد ميلود محمد ويكنى بأبي عمر التاريخ، لكن المسماري لم يعلن مسؤولية تلك القوات عن القصف الجوي الذي سبقه تحليق مكثف لطيران مسير في سماء أوباري، على مدى أيام”.

وكعادتها، نقضت الجزيرة القطرية اتفاق المصالحة الذي وقع عليه نظام الدوحة مع الدول العربية في مدينة العلا السعودية، ليعلن عن فجر خصومته مع القاهرة في سياق الأحداث الليبية.

ونقلت القناة القطرية مزاعم لا أصل لها، في محاولة لاختلاق موضع تورط فيه القاهرة، وذلك بقولها: “تشير تقارير إعلامية إلى أن تلك الضربات الجوية كانت دعما من سلاح الجو المصري، وإذا صحت الرواية فإنها ستطلق بلا ريب جدلا لا يعرف نهايته مع من نسق حفتر تحركه ذاك، وكيف سيكون موقف الحكومة منه، ثم الأكثر حيرة ما الداعي لمشاركة قوات مصرية إذا صح ذلك بالطبع، فالقاهرة قد تظهر بذلك داعمة لحفتر وهي التي استأنفت أخيرا الاتصالات الدبلوماسية مع طرابلس”.

وتواصل: “يعتقد عارفون بنهج حفتر، أنه ربما يحاول إرباك جهود المصالحة، وتعقيد مهمة السلطات الانتقالية، فقد تحرك بالتزامن مع محطة جديدة، في مسار يطمح إلى توحيد المؤسسة العسكرية، على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة”.

وأشارت القناة القطرية إلى اجتماع آخر لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، في سرت ويناقش برعاية البعثة الأممية في ليبيا تفاصيل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق جنيف.

وحاولت القناة القطرية دس سمومها الإعلامية بين الليبيين، قائلة: :لكن كيف سيقارب المجتمعون تحركات أحادية الجانب كالتي يمضي فيها حفتر، من ذلك مثلا ما ذكر عن عودة مرتزقة أجانب يدعمونه إلى مواقعهم السابقة في مدينة سرت بعد انقضاء جلسة لمجلس النواب في المدينة، ومن ذلك أيضا عمليته الأخيرة في أوباري، تلك التي تجيء عشية أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية في طبرق، والتي تعد أول حكومة تمثل كامل التراب الليبي منذ سنوات، وبعيدا عن الصراع السياسي ستدع سريعا للبدء في إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية”.

مزاعم باطلة

من الواضح أن قناة الجزيرة القطرية لم يهدأ لمموليها جفن، منذ الاتفاق على تشكيل حكومة تجمع الليبيين، ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة ضرب هذا التوحيد في مقتل.

ونقلت القناة القطرية في تقريرها سالف الذكر، خلال محاولتها تشويه الجيش الوطني الليبي وتوريط القاهرة، أنباء قد ترددت صباح أمس الأحد عن قيام «طيران مجهول»، بقصف حي الشارب بمنطقة أوباري، كما تداولت أن القصف تمّ بواسطة طائرة مسيّرة تتبع «الأفريكوم»، وهو الأمر الذي حاولت “الساعة 24” الوقوف على حقيقته.

ونفى مصدر أمني، أمس الأحد، صحة تلك الأنباء، قائلا: “الواقعة تتلخص في قيام كتيبة العاصفة، التابعة للواء 106 مجحفل والكتيبة 116 التابعتيـن للقيـادة العامـة للجيش الليبي، باقتحام وكر لتنظيم داعش في أوباري”.

وأضاف “تمكنت القوات من ضبط رجلين وامرأة من عناصر التنظيم الإرهابي، كما نجحت في تفجير مخزنًا للذخيرة ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة مخزنة بالمكان، والتلفيات بالمنزل من جراء تفجير المخزن بواسطة القوات”.

تفنيد الأكاذيب

وجاء ذلك التوضيح، قبل أن يعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تفاصيل العملية، قائلا: “إن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، قامت اليوم (أمس) الأحد في تمام الساعة الخامسة صباحا، بعملية نوعية في مدينة أوباري بحي الشارب”.

وأكد المسماري، في بيان له، أن العملية استهدفت القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد ( المكنى أبوعمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرة التنظيم علي المدينة في سنة 2015، حيت قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي.

ولفت المسماري، إلى أن “أبوعمر” أصيب بطلق ناري في البطن خلال الهجوم على الهلال النفطي ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينه سرت بعد شفائه من الإصابة وتلقي دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت.

وأكد الناطق باسم الجيش، أنه تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها أثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا .

وأشار إلى محمد ميلود إلى عاد مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت، حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربع مهندسين إيطاليين في سنة 2016، وطالب بفدية تقدر أربعة ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها.