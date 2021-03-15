رشوان يؤكد أهمية إلغاء القوانين التي أعاقت المصالحة الوطنية

أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أهمية إطلاق سراح السجناء وإلغاء كل القوانين المعيبة التي فرضتها أقلية وشكلت عائق كبير في وجه المصالحه الوطنيه والاستقرار.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الشئ الأهم والمرحب به من كل الليبين هو توحيد السلطة وفتح الرحلات الداخليه بين المدن الليبيه وطوي صفحة الحرب والمقاطعه بين الاقاليم والمدن”.

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وأضاف رشوان “تبدأ المرحلة المهمة الأخرى هي إطلاق سراح السجناء وإلغاء كل القوانين المعيبة التي فرضتها أقلية وشكلت عائق كبير في وجه المصالحه الوطنيه والاستقرار”

وأدى اليوم الإثنين رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس ادولة.