حكومة الوحدة الوطنية تُؤدّي اليمين القانونية

أدّت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان في طبرق.

وحضر الجلسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى جانب سفراء بعض الدول الأجنبية.

وألقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كلمةً بعد انتهاء وزراء الحكومة من أداء اليمين القانونية، أكد خلالها على التطلع إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لدولة الجميع.

وأضاف “عقيلة”: المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بذلت جهودًا كبيرة وصولاً إلى هذا الاستحقاق، نريد دولة ديمقراطية تحظى باحترام العالم، يجب أن نطوي صفحة الماضي.

وطالب رئيس مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية العمل على توحيد المؤسسات وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

بدوره، عبّر “المنفي” عن أمله في أن يُركّز وزراء حكومة الوحدة الوطنية على تهيئة مناخ مناسب؛ للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل.

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