عقوب : تطعيمات حديثي الولادة الرئوية وصلت في وقت سابق لجهاز الإمداد الطبي بنغازي لكنها تالفة

ليبيا – عبر رئيس قسم التوزيع بجهاز الإمداد الطبي ببنغازي الدكتور توفيق عقوب عن قلقه بسبب تأخر وصول التطعيمات الرئوية ونقصها، والذي يعد أمرًا خطيرًا، حيث ينتظر عشرات الآلاف من المواطنين وصولها لتطعيم أطفالهم وتجنيبهم الأمراض.

عقوب وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” كشف عن سبب تأخر توزيع التطعيمات قائلًا: “إن التطعيمات وصلت في وقت سابق إلى الجهاز ولكن للأسف تالفة؛ وذلك بسبب تعرضها لحرارة مرتفعة، الأمر الذي دعا إلى عدم استلامها، وتوزيعها على المؤسسات الصحية العامة”، مؤكدًا على أن جهاز الإمداد الطبي ينتظر تعويض هذه الشحنة بغيرها.

وبين عقوب أنه سيعمل على توزيع التطعيمات بشكل عاجل فور وصولها؛ وذلك للحفاظ على صحة الأطفال.

وأكد على أن جميع التطعيمات متوفرة عدا الرئوية والتي يعاني المواطن بسبب نقصها، محذرًا من أن مخزون التطعيمات الأخرى يقترب من النفاد وأن جهاز الإمداد الطبي يناشد الإدارة العامة للأمداد الطبي بضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة.

ومن جهتها قالت الموظفة في الشؤون الإدارية بمستشفى الفويهات نعيمة عبدالله: “لم تتوفر لدينا تطعيمات حديثي الولادة، ولكن تطعيمات ما بعد الشهرين متوفرة”.

وأوضحت أن التطعيمة الرئوية ليست متوفرة لديهم، وأيضًا في جميع العيادات وكان من المفترض أن تتوفر في الفترة الماضية.

وبينت نعيمة أن التطعيمات تكون متوفرة في مستشفيات ضواحي المدينة؛ لأنها غير مزدحمة مثل باقي العيادات، مضيفةً: “عند نفاد التطعيمات في العيادة نحن نقوم بإبلاغ الجهات المسؤولة بالنقص، وهي توفره لنا من الوقت إلى الآخر”.

وبدورها قالت الممرضة في المركز الطبي الصابري سدينة الأزرق: إن أكثر التطعيمات تشهد نقص هي الرئوي والدرن، حيث تتراوح مدة النقص فيها 5 أشهر، وأحيانًا يحدث نقص في التطعيم السحائي والسداسي ويتم توفيره بعد فترة.

وأوضحت الأزرق أن تطعيمة الرئوي غير متوفرة الآن في جميع العيادات، وحتى في ضواحي المنطقة الشرقية.

الأزرق أكدت على أنه بعد يتم توفير التطعيمة سوف يتم توزيعها على جميع العيادات المجمعة والمراكز الصحية التابعة لها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية