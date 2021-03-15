المنفي يطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات نهاية العام

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي خلال جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب الليبي في طبرق اليوم الإثنين، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى تهيئة المناخ المناسب حتى يتم الانتخابات نهاية العام الحالي وبالتحديد يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال: “نتمنى لكم التوفيق في هذه البداية ونحن نعرف أن هذه الفترة بسيطة عبارة عن ثمانية إلى تسعة أشهر من أجل إنجاز مجموعة من المهام أولها ما يخص الحكومة والمهام التنفيذية من حل بعض المختنقات التي تخص المواطن”.

وأضاف المنفي: “نحن نؤكد على القاعدة المهمة وهي المصالحة الإجتماعية وإذا إستطاع المواطن أن يرى بأن سبل العيش قد تحسنت ولو بجزء بسيط من بعض الأمور التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب ويعلمها الجميع من مشاكل السيولة والكهرباء وغيرها والتي لا تخفى على رئيس الحكومة والسادة الوزارء والنقطة الثانية وهي المصالحة الوطنية والتأسيس لها ونحن لا نستطيع الوصول إلى مصالحة نهائية نهاية العام إلا إذ إستطعنا تكوين نواة لهذه المصالحة فسنصل جميعا في نهاية العام إلى إنتخابات حيث سنسلم السلطة سواءً كانت السلطة السيادة أو التنفيذية أو غيرها للشعب حيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة”.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي كلمته قائلًا: :شكرًا على هذا اليوم الذي نعتبره بداية نصر لليبيين حتى نتمكن من ترسيخ قيم الديمقراطية في ليبيا خلال هذه الفترة والفترات القادمة”.