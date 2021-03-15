ممثل الاتحاد الأوروبي: أداء حكومة الوحدة الليبية لليمين الدستوري حمل رسائل قوية

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أكد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، اليوم الإثنين، إن أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستوري أمام مجلس النواب حمل رسائل قوية حول المصالحة الوطنية والوحدة والعمل لصالح الليبيين جميعًا.

وقال ساباديل، في تغريدة على تويتر، حول حضوره في حفل أداء اليمين الدستوري للحكومة: “حفل جميل، برسائل قوية حول المصالحة والوحدة، والعمل لصالح جميع الليبيين، والحاجة إلى انتخابات 24 ديسمبر. فخور بكوني جزءًا من هذا الحدث في طبرق”.

وأدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره المؤقت في طبرق بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وتعهد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ونابيه والوزراء جميعا أثناء أدائهم اليمين الدستوري على أداء القسم، بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور، وخدمة الشعب الليبي.