بعثة الاتحاد الأوروبي: جلسة أداء الحكومة لليمين حملت رسائل قوية

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل أن جلسة أداء رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية اليوم الاثنين في مدينة طبرق حملت رسائل قوية حول المصالحة والوحدة.

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وقال ساباديل في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه شارك في جلسة أداء الحكومة لليمين القانونية أمام مجلس النواب مقدما التهاني لليبيا “بهذه الجلسة المميّزة المليئة برسائل قويّة حول المصالحة والوحدة، والعمل لفائدة جميع اللّيبيين، وضرورة إجراء انتخابات في 24 ديسمبر”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.