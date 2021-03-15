جمعية الصداقة الليبية الأمريكية: موقف الولايات المتحدة من ليبيا اتسم بالإيجابية

أكد جمعية الصداقة الليبية الأمريكية على ايجابية الموقف الأمريكي في الأزمة الليبية من خلال دعم الاستقرار ومساندة حكومة الوحدة الوطنية في مسعاها للمرور بالبلاد إلى الانتخابات المقرر لها نهاية العام الجاري .

رحبت الجمعية في بيان لها بمنح الثقة من مجلس النواب الليبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبرة أنها تعد خطوة حقيقية لتغيير المشهد في البلاد والدفع نحو الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام الذي عاني منها الشعب الليبي .

وثمنت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية جهود الولايات المتحدة الأمريكية في دعم العملية السياسية في البلاد، ومساندة جهود الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية في تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي توجه الشعب الليبي .

وأشادت الجمعية بتصريحات السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند التي سبقت تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدبيبة، عندما طالبالنواب بضرورة المنح في أسرع وقت، وكانت له جولات مكوكية مع عدد من الأطراف الليبية المؤثرة في مقدمتهم رئيس البرلمان، بهدف إقرار الحكومة وهو ما تحقق .

ورحبت الجمعية بموقف البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية التي جاءت داعمة لتطلعات الشعب الليبي، من خلال إعلان دعمهما للإدارة الليبية الجديدة، ومطالبتهما بضرورة السعى نحو إجراء الانتخابات العامة في موعدها، المقررة بـ24 ديسمبر المقبل مشددة على أن منح الثقة للحكومة سيفتح آفاقا جديدة من التعاون بين الشعبين الليبي والأمريكي، بما يخدم المصالح المشتركة، وبما يستحقه كل الليبيين، من عيش كريم واستقرار دائم.