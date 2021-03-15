ليبيا تُشارك في اجتماع الدول الأفريقية المُنتجة للبترول

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في الاجتماع رقم 40 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول.

الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم الجزائري؛ ناقش اعتماد تنفيذ دراسة حول مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقياـ كما اطلع الحاضرون على تقرير المجلس التنفيذي للمنظمة وتقرير إدارة مؤسسة الاستثمار بالطاقة في أفريقيا التابعة للمنظمة.

جديرٌ بالذكر أن المنظمة التي تأسست في عام 1987؛ تضمّ في عضويتها 15 دولة أفريقية، من بينها ليبيا، إضافة إلى ثلاث دول بصفة مُراقب، حيثُ تهدف المنظمة إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتسيير قطاع النفط والغاز في الدول الأعضاء، ودعم الدول الأفريقية المستوردة للنفط والمنتجات النفطية.

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