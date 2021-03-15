“كاباو” تلجأ إلى الحظر الشامل لمواجهة “كورونا”

فرضت بلدية كاباو الحظر الشامل، وأوقفت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا” في البلدية.

ونشرت البلدية على الإنترنت بيانًا؛ حددت خلاله، الأسباب التي دفعتها إلى فرض الحظر الشامل، والذي لم تُحدّد موعد نهايته، وتركته مفتوحًا حتى تتحسّن الظروف.

وقال عميد بلدية كاباو، مراد مخلوف: الوضع في كاباو خارج السيطرة، وذلك بعد ازدياد عدد الإصابات والوفيات في المنازل.

وأشار “مخلوف” إلى أنّ أماكن العزل خالية دون وجود كادر طبي.

من جهته، دعا مراقب تعليم كاباو، في منشورٍ نشره على حسابه في “فيس بوك”، المؤسسات التعليمية في البلدية؛ إلى وقف الدراسة بشكل فوري، وذلك بعد تسجيل المدينة لأكثر من 19 حالة، بينها أطفال.

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