المسماري: عملية “حي الشارب” قطعت الطريق على مخططات المتطرفين في شمال أفريقيا

ليبيا – كشف المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري تفاصيل العملية التي قامت بها القوات المسلحة بالجنوب تحديدًا أوباري في حي الشارب، وإلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي. مشيرًا إلى أن العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب والجريمة منذ عام 2014، مؤكدًا على أن القيادة العامة تقود هذه المعركة باقتدار.

المسماري قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن منطقة الجنوب الغربي أصبحت هدفًا للمجموعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة كتنظيم داعش والقاعدة؛ لذلك قامت القوات المسلحة بعدة عمليات ناجحة ضد هذه التنظيمات، وما زالت تقوم بالمزيد لتطهير البلاد من كل البؤر.

وأشار إلى أن هذه العملية تمت بعد ورود معلومات استخباراتية من كافة الأجهزة عن وجود تحركات لمجموعات موجودة في أوباري والمشاريع الزراعية حتى منطقة مرزق التي تتحرك فيها التنظيمات، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع التنظيمات من تكوين أي بؤر أو أوكار لها في المنطقة، لذلك تمت العملية بعزيمة رجال القوات المسلحة سواء في الكتيبة 116 والكتيبة التابعة للواء السادس مجحفل، بالإضافة لغرف العمليات والمنطقة العسكرية التي كان لها دور كبير جدًا في تلك المنطقة وجمع المعلومات وتحليلها وجمع المخاطر.

وأضاف: “نتائج وأهمية هذه العمليات تأتي بعد تنفيذ العملية، أولًا تأمين الجنوب الغربي وأراضيه ومنع المجموعات والمنظمات التكفيرية من الوجود في المناطق، ومنع استغلال الأراضي الليبية للقيام بعمليات إرهابية ضد دول الجوار والمنطقة الإقليمية. العملية جاءت لتقطع الطريق ما بين المجموعات المتطرفة التكفيرية في شمال أفريقيا مع المجموعات المتواجدة في الأراضي الليبية؛ لأن المجموعات الإرهابية لها عدة مستويات، منها القتالي وإرهابي قتالي ودعم لوجستي وأعمال في جانب المال والتمويل، وكذلك في القيادة السياسية لديهم مجموعات، وعند القيام بضربهم وحرمانهم الوجود والتمركز في المنطقة نحرمهم التواصل مع التنظيمات على كامل شمال إفريقيًا”.

المسماري نوّه إلى أن المجموعات المنتشرة في تلك المنطقة تهدد حتى أمن الشركات، فهناك مشاريع كبيرة جدًا زراعية وحقول نفط وخطوط نقل البترول تهم شركات دولية ودول أخرى، وتواجد الجماعات سيؤمن الإمداد اللوجستي للمجموعات الأخرى الموجودة في دول الجوار. المسألة شاملة وليست وطنية، فالعملية وطنية قومية إقليمية والقيادة العامة بهذه الضربات تقوم بواجبها الوطني المقدس الذي أكدت عليه حتى مخرجات جنيف.

وأكد على أن القوات المسلحة ما زالت تقوم بعمليات المتابعة والاستطلاع الدائم والضربات والقضاء على هذه العناصر أينما كانت.

واعتبر أن مسألة القضاء على الإرهاب ليست سهلة وتحتاج لمجهودات كبيرة جدًا وجيش قوي ومدرب، وهذا ما تسعى له القيادة العامة من خلال تنفيذ المهام بطريقة تتلاءم مع التنظيمات التكفيرية، مضيفًا: “القائد العام عندما وجه هذه التوجيهات للوحدات يعرف أن المرحلة القادمة ليست تقليدية، وهناك مسؤوليات أخرى لمكافحة الإرهاب تقع على الدولة ومؤسساتها الأمنية والتعليمية والسياسية، حتى الأندية الرياضية لها دور كبير جدًا في ليبيا”.

كما اختتم حديثه مشددًا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة ما زالت تكافح البؤر المسلحة المقاتلة التي جاءت من كل أنحاء الدول الأخرى لتنفيذ مشروعها الخطير جدًا، على حد قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية