اللجنة العسكرية المشتركة تواصل جلسات اجتماعها الثالث في سرت

تواصل اليوم اللجنة العسكرية المشتركة، 5+5 ، جلسات اجتماعها الثالث في مدينة سرت، بمجمع قاعات وقادوقو، لمناقشة تأكيد وقف إطلاق النار، وتأمين الطريق الساحلي، وخروج القوات المنتشرة والمتمركزة على خطوط تماس طرفي الاقتتال بالأراضي الليبية.

وستصدر اللجنة بيانا ختاميا يحمل الكثير من القرارات بشأن تحقيق استقرار شامل للبلاد.

يشار إلى أن الاجتماع الذي يأتي استكمالا للجولة الثامنة، حضره وفد البعثة الأممية، برئاسة العميد المتقاعد سليم رعد، بالإضافة إلى رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية، واللجنة الأمنية، وضباط الهندسة العسكرية، إضافة إلى المراقبين الدوليين المعنيين بموجب اتفاق جنيف.

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