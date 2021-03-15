الصغير: السراج والكبير سرقوا جيوب الليبيين

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اتهم، حسن الصغير، الذي تقلد سابقًا منصب وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، بسرقة أموال المواطنين الليبيين عبر بيعهم للدولار الأمريكي بأربعة أضعاف سعره.

وفي تدوينة على فيسبوك تحت عنوان تحت عنوان “إن لم تستح فقل ما شئت” كتب الصغير يقول: “السراج والكبير سرقوا جيوب المواطنين ببيع الدولار بأربعة أضعاف سعره ويتبجحون بأن لديهم فائض ميزانية، هو إفقار للشعب وتضخيم لأرصدتهم في الخارج”.

وأضاف الصغير: “الكبير يمتلك عقارات في تركيا أكثر مما يملك أردوغان، والسراج لديه أرصدة في لندن والبحرين أكثر من رئيس وزراء بريطانيا ومحافظ بنك البحرين”.