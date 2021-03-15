العبدلي يبحث تطوير آليات الجباية وتحصيل الديون

تقرير 218

بعد أيام قليلة من نشر ديوان المحاسبة لتقرير عام 2019 بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي رفقة المدير العام عبد الحكيم الفرجاني تطوير وتحسين آليات الجباية العامة وبحث فرص تحصيل الديون المتراكمة على كافة الجهات من بينها صغار المستهلكين للحد من الفاقد التجاري.

ديوان المحاسبة في تقريره أفاد إن حجم القيمة المستحقة على المستهلكين الصغار والشركات والجهات العامة خلال الفترة 2017 – 2019 بلغت أكثر من مليار دينار فيما بلغ حجم الجباية عن الفترة ذاتها أكثر من 716 مليون دينار أي ما تعادل نسبته 68% من القيمة المستحقة لصالح الشركة

التقرير أشار إلى أسباب رئيسية ساهمت في رفع قيمة المستحقات المتأخرة أبرزها عدم اتباع شركة الكهرباء لسياسة واضحة لتحصيل الإيرادات خصوصا مع الشركات والمؤسسات العامة ، عدم قيام المصارف التجارية بخصم قيمة الأقساط الشهرية عن بعض الجهات ممن تمتلك حسابات مصرفية لديها، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع القيم المالية.

إجمالي العدادات التي قامت بتوريدها الشركة العامة للكهرباء عن الفترة ذاتها بلغت أكثر من 62 ألف قطعة إلا أن الديوان رصد نقصا في الكميات الموردة وعجزا لدى الشركة يقدر ب 426 ألف عداد.

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