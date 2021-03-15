جلسات توعوية صحية للنازحين والمهاجرين في ليبيا

قام العاملون في مجال الصحة المجتمعية في مراكز الصحة الأولية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، بإجراء جلسات توعية صحية إلى 215 شخص من بينهم مهاجرين ونازحين.

وأوضح الصندوق الأممي في ليبيا، أن الجلسات التي تمت بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية في المملكة المتحدة، أقيمت بمدينة طرابلس و سبها، حول غسيل اليدين وأمراض الجهاز التنفسي وعلاقة فيروس كورونا بالحمل.

وفي وقت سابق، قدّمت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الطبية الدولية، خدمات الصحة الإنجابية الأساسية في المركز الصحي القادسية بمدينة طرابلس ومركز الجديد في سبها، تضمنت الاستشارات الطبية في إلى 279 شخص.

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