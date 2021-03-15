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جلسات توعوية صحية للنازحين والمهاجرين في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام العاملون في مجال الصحة المجتمعية في مراكز الصحة الأولية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، بإجراء جلسات توعية صحية إلى 215 شخص من بينهم مهاجرين ونازحين.

وأوضح الصندوق الأممي في ليبيا، أن الجلسات التي تمت بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية في المملكة المتحدة، أقيمت بمدينة طرابلس و سبها، حول غسيل اليدين وأمراض الجهاز التنفسي وعلاقة فيروس كورونا بالحمل.

وفي وقت سابق، قدّمت الفرق الطبية المتنقلة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الطبية الدولية، خدمات الصحة الإنجابية الأساسية في المركز الصحي القادسية بمدينة طرابلس ومركز الجديد في سبها، تضمنت الاستشارات الطبية في إلى 279 شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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