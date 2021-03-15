الدبيبة يصدر قرارا بحل اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بحل اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا، وذلك استنادا على قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص قرار الدبيبة رقم 2 لسنة 2021 على إلغاء قرار المجلس الرئاسي السابق رقم 207، لسنة 2020، القاضي بتشكيل لجنة مكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة جائحة كورونا، كما نص على ضرورة تنفيذه منذ تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، طالبا من الجهات المعنية تنفيذه فورا.

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