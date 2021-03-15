نص كلمة المنفي خلال جلسة أداء اليمين القانونية أمام البرلمان

دعا المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي خلال جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب الليبي في طبرق اليوم الإثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء إلى التركيز على تهيئة المناخ المناسب للوصول للانتخابات نهاية العام الحالي

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء

السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء

السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة

السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية

السادة نواب المجلس الرئاسي الليبي

والسادة مندوبي البعثات الدبلوماسية

السادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

السادة الوزراء

نتمنى لكم التوفيق في هذه البداية ونحن نعرف أن هذه الفترة بسيطة عبارة عن ثمانية إلى تسعة أشهر من أجل إنجاز مجموعة من المهام أولها ما يخص الحكومة والمهام التنفيذية من حل بعض المختنقات التي تخص المواطن.

نأمل من السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسادة الوزراء التركيز على تهيئة المناخ المناسب حتى نصل إلى النقطة الأساسية التي نريدها جميعا وهي الانتخابات نهاية العام الحالي وبالتحديد يوم 24 ديسمبر.

نحن نؤكد على القاعدة المهمة وهي المصالحة الإجتماعية وإذا إستطاع المواطن أن يرى بأن سبل العيش قد تحسنت ولو بجزء بسيط من بعض الأمور التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب ويعلمها الجميع من مشاكل السيولة والكهرباء وغيرها والتي لا تخفى على السيد رئيس الحكومة والسادة الوزارء والنقطة الثانية وهي المصالحة الوطنية والتأسيس لها ونحن لا نستطيع الوصول إلى مصالحة نهائية نهاية العام إلا إذ إستطعنا تكوين نواة لهذه المصالحة فسنصل جميعا في نهاية العام إلى إنتخابات حيث سنسلم السلطة سواءً كانت السلطة السيادة أو التنفيذية أو غيرها للشعب حيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة.

شكرًا على هذا اليوم الذي نعتبره بداية نصر لليبيين حتى نتمكن من ترسيخ قيم الديمقراطية في ليبيا خلال هذه الفترة والفترات القادمة.

شكرا لكم جميعا

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته