الاتحاد الأوروبي يؤكد جاهزيته للعمل مع حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد، الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على جاهزيته للعمل المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وقال، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، مُغردًا على تويتر، بعد أداء الحكومة لليمين الدستوري، اليوم، أمام مجلس النواب، ” إن الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات مهمة”، لافتًا إلى أن الليبيين يتوقعون التغيير الذي يستحقونه.

وأضاف: “أن الاتحاد الأوروبي جاهز للعمل مع الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والتصالح والوحدة، وتضمين خدمات أفضل بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والانتخابات”.