سعيد: أداء الحكومة للقسم الدستوري خطوة مهمة لانطلاق عملها

أكد عضو مجلس النواب “طرابلس” أبو بكر سعيد أن أداء رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية القسم الدستوري اليوم الاثنين، خطوة أخرى هامة لانطلاق عمل الحكومة الجديدة وتأدية مهامها بكافة أرجاء البلاد.

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وأضاف سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نتمنى الخير للوطن وتوحيد مؤسساته وإنهاء الحروب والانقسامات والأزمات” مردفا “الملتقى بإذن الله في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 24 ديسمبر 21 20”.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الحكومة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتعهد الدبيبة، وأعضاء حكومة الوحدة- خلال أداء القسم- بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وشهدت الجلسة البرلمانية في طبرق حضور دولي موسع، وحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وكذلك سفراء عدد من الدول إضافة إلى عدد من السفراء عبر تقنية الزوم.