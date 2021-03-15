كوبيش يحث حكومة الوحدة على الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه الليبيين

أخبار ليبيا24

رحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين اليوم الإثنين أمام مجلس النواب.

وهنأ كوبيش، في بيان للبعثة الأممية، رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد ويحثهم على الإسراع في معالجة لتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.

وأثنى كوبيش، “على مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.”

كما أثنى، على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لـ “قيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.”

وقال: “إن جلسة أداء اليمين اليوم تجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.