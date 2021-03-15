البعثة الأممية: جلسة أداء الحكومة لليمين تجسد الحرص على تجاوز الخلافات

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن جلسة أداء رئيس وأعضاء الحكومة لليمين اليوم الاثنين تجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع.

وأعربت البعثة الأممية في بيان لها عن أنها وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم تام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.

ورحب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين اليوم أمام مجلس النواب أثناء جلسته المنعقدة في طبرق وهنأ كوبيش رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد وحثهم على الإسراع في معالجة لتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.

وأثنى كوبيش على مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم كما أثنى كوبيش على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.