عقيلة يشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا24

شدد، رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا ودعم العملية الانتخابية.

وأكد عقيلة، في حفل أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في جلسته بمقره المؤقت في طبرق، على أن ما تحقق اليوم يأتي في سنوات من الانقسام والتشرذم، وأن الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية وأن الشعب الليبي يسعى لتجاوز الماضي وطي صفحة الانقسام.

وجرى حفل أداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وأتى ذلك بينما استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم أعمال اجتماعها الثالث لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كامل التراب الليبي وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة

وجرى عقد الاجتماع بمقر اللجنة الدائم في سرت بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين الدوليين.