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عقيلة صالح يلتقي السفيرة الفرنسية في طبرق

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت ‏سفيرة فرنسا بياتريس دوهيلين برئيس مجلس النواب  عقيلة صالح في طبرق في اليوم الاثنين، عقب مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية.

كما التقت السفيرة الفرنسية مع خالد مازن، وهنأته على تعيينه وزيرًا للداخلية الليبية.

وحضر عدد من السفراء مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، من بينهم السفير الأمريكي والإيطالي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.

وكانت فرنسا أصدرت بيانا قبل أيام هنأت خلاله بحرارة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب والشعب الليبي، بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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