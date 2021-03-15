عقيلة صالح يلتقي السفيرة الفرنسية في طبرق

التقت ‏سفيرة فرنسا بياتريس دوهيلين برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق في اليوم الاثنين، عقب مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية.

كما التقت السفيرة الفرنسية مع خالد مازن، وهنأته على تعيينه وزيرًا للداخلية الليبية.

وحضر عدد من السفراء مراسم أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية، من بينهم السفير الأمريكي والإيطالي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.

وكانت فرنسا أصدرت بيانا قبل أيام هنأت خلاله بحرارة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب والشعب الليبي، بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.