يان كوبيش: على السلطة الجديدة الإسراع في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب الليبي

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين القانونية اليوم الاثنين أمام مجلس النواب أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.

وهنأ كوبيش في بيان طالعته “الساعة 24″، رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد، وحثهم على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 202.

وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.